lunes, abril 27, 2026
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“Está vivo de milagro”: inicia el juicio a la mujer acusada de atacar a puñaladas a un hombre en su casa

De La Bahía Noticias

Desde este lunes 27 y hasta el jueves 30 de abril se llevará adelante el juicio por jurados para analizar la conducta de Agostina María Cornou, quien esta acusada de intentar matar a un hombre en su casa y herirlo gravemente con un cuchillo.

La causa fue investigada por la UFIJ Nº 5 a cargo del fiscal Jorge Viego y según se pudo conocer, el hecho ocurrio el 18 de febrero del 2025 en el interior de la casa de la victima, donde la acusada había llegado con dos amigas menores de edad.

La fiscalía sostuvo que la mujer intentó provocar la muerte de la victima de manera premeditada mediante varias puñaladas en zonas vitales como cabeza, tórax y cuello.

Sobre esto habló con el móvil de De La Bahía el fiscal Viego, quien sostuvo que más allá de las pruebas recolectadas, cuentan con el testimonio de la víctima que está viva “de milagro” y que puede contar los detalles previos al sorpresivo ataque.

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