lunes, abril 27, 2026
Locales

Cortarán el agua en cuatro barrios bahienses por trabajos en la red

De La Bahía Noticias

ABSA informa que mañana, martes 28, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en calle Hernandarias en su intersección con Azopardo y Liniers.

Las tareas, ejecutadas por terceros, requieren afectar el suministro de agua desde primera hora y hasta el fin de los trabajos en los barrios Aldea Romana, Los Horneros, Patagonia Norte y Las Acacias.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.

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