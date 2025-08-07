Wilton Sampaio dirigirá a River en la Copa Libertadores

A una semana del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores, River ya conoce quién será el árbitro del duelo de ida ante Libertad en Asunción: Wilton Sampaio.

Se trata del mismo juez brasileño que protagonizó una noche muy recordada por el club en 2019, en la revancha de semifinal ante Boca, cuando recibió fuertes críticas por parte de Marcelo Gallardo.

Aquel encuentro en la Bombonera terminó con victoria 1-0 para el Xeneize, aunque el Millonario se metió en la final gracias al 2-0 logrado en el Monumental.

Más allá del pase a la definición —que luego perdería con Flamengo—, el foco estuvo puesto en el desempeño arbitral. El propio Gallardo, ni bien terminó el partido, fue directo a increpar a Sampaio en el campo de juego.

“Usted, lamentable”, fue la frase que el técnico le lanzó al brasileño en pleno campo, luego de un breve saludo irónico a los asistentes Fabricio Vilarinho y Rodrigo Correa.

Según el relato de la época, el enojo del DT nacía de múltiples infracciones cobradas en contra de River, muchas de ellas dudosas o inexistentes, según análisis posteriores.

Uno de los informes más citados fue el del periodista Jorge Mario Trasmonte, especialista en arbitraje, quien contabilizó 27 faltas sancionadas contra River en ese encuentro. De ellas, 15 habrían sido mal cobradas, incluyendo la que derivó en el gol de Jan Hurtado. Otras cuatro dejaron dudas y sólo ocho fueron consideradas correctamente sancionadas.

Ahora, casi cinco años después, Sampaio volverá a cruzarse con River, otra vez en el marco de la Libertadores. Esta vez, será en la ida ante Libertad, el jueves 14 de agosto por la noche en Paraguay. Como asistentes estarán Rodrigo Correa —también presente en 2019— y Bruno Boschilia.

El cuarto árbitro será Paulo Zavonelli, mientras que el VAR estará a cargo de Rodolpho Toski, con Rodrigo Nunes como AVAR. (TyC Sports)