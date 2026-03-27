Amplían el rondín de la línea 517 y mejoran las frecuencias en distintos barrios

El Municipio informó que se implementará un nuevo esquema de rondín para el servicio de transporte público de la línea 517.

La reconfiguración del servicio permitirá alcanzar una mayor cantidad de barrios y establecimientos educativos, dijeron fuentes oficiales.

La extensión incorpora zonas como San Vicente, Villa Aeropuerto, Portal del Este, Villa Gloria y 1° de Mayo.

El nuevo rondín 517 presenta una extensión de 11,60 kilómetros por vuelta, con un total diario de 313,2 km, lo que representa un incremento significativo respecto al esquema actual.

La frecuencia del servicio se mantiene en 30 minutos.

La ampliación del recorrido es la siguiente: Julio Sánchez, Gardel, Siempre Verde, El Benteveo , Siempre Verde, Sívori, Rafael Obligado, Alberto Luna, Leopoldo Marechal, Mansilla, Rafael Obligado, Sívori, Condarco, San Martín de Balcarce, Ángel Della Valle, Sívori, Siempre Verde, Julio Sánchez y Gardel.

Los horarios se podrán consultar en gpsbahia.com.ar.