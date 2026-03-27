Más de 300 militares de EEUU heridos desde el inicio de la guerra contra Irán
Más de 300 soldados estadounidenses han resultado heridos desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, informó el viernes el Comando Central, a cargo de las operaciones.
“Desde el inicio de la Operación Furia Épica, aproximadamente 303 miembros del servicio estadounidense han resultado heridos. La gran mayoría de estas lesiones han sido leves, y 273 soldados han regresado al servicio”, dijo el capitán de la Marina estadounidense, Tim Hawkins.
Un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado dijo a la AFP que 10 soldados estadounidenses siguen gravemente heridos.
Según las últimas cifras, otros 13 soldados estadounidenses han muerto en la guerra, siete de ellos en el Golfo y seis en Irak.
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