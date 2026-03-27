El puerto avanza con la reconstrucción del muelle de General Daniel Cerri

El puerto de Bahía Blanca anunció que se encuentra en proceso de llamado a licitación para la obra de reconstrucción del muelle de pesca de General Daniel Cerri, una infraestructura clave para el desarrollo recreativo, deportivo y turístico de la localidad.

La obra cuenta con un monto de referencia de $5.320.000.000 y tendrá un plazo de ejecución de 300 días corridos.

El muelle de Cerri, tradicional espacio utilizado para la pesca deportiva y actividades recreativas, sufrió daños severos durante un fuerte temporal que afectó a la región.

El impacto destruyó completamente el tablero del muelle, dejando únicamente en pie los dolfines de hormigón armado y los pilotes de madera que originalmente transmitían las cargas estructurales al terreno.

Frente a esta situación, el Puerto de Bahía Blanca impulsó un proceso de licitación para avanzar en la construcción de 82,5 metros lineales del muelle sumando un nuevo guinche eléctrico para izaje de embarcaciones menores, escaleras, bolardos, defensas, barandas, luminaria LED, con el objetivo de restituir su funcionalidad y recuperar un espacio que forma parte de la identidad social y cultural de General Daniel Cerri.

Hoy, gracias al acompañamiento del Puerto, al programa Bahía al Mar y al empuje de su gente, volverá a renacer con más fuerza que nunca. Sin dudas, será otro símbolo de la reconstrucción de una ciudad que está de pie y que mira de frente a su bicentenario. Sigamos unidos. pic.twitter.com/XuC9kWpFew — Federico Susbielles (@fsusbielles) March 27, 2026

Las especificaciones técnicas contemplan la reconstrucción integral de la estructura, garantizando estándares de seguridad, durabilidad y calidad.

El proyecto no solo recuperará un punto histórico para la comunidad local, sino que permitirá revitalizar un entorno que es utilizado por familias, pescadores y deportistas durante todo el año.

“Gracias al Puerto de Bahía Blanca por el compromiso, por esta idea y concreción de que el Puerto crece y también tiene que crecer su comunidad. Todo el programa de Bahía al Mar que busca que todos los bahienses vuelvan a mirar al mar, está en desarrollo con múltiples obras y está en particular, está pronta a hacerse realidad”, celebró el intendente municipal Federico Susibielles.

“Desde el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y mantenimiento de espacios que fortalecen el vínculo entre el puerto y la comunidad. Cuando llegué al Puerto era uno de los temas que estaba en marcha de la gestión de Federico. Pudimos terminar el primer paso y aprobar el presupuesto confirmando los fondos necesarios para la obra”, explicó Santiago Mandolesi Burgos, presidente del CGPBB.

“Queremos agradecer a Federico, quien incansablemente trabajó para que esto fuera una realidad, primero como presidente del Puerto y ahora como intendente de la ciudad”, aseveró Carlos Michelangeli presidente del Club de Pesca y Náutica de General Daniel Cerri.