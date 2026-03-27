viernes, marzo 27, 2026
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Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

De La Bahía 915

La Liga del Sur informó los árbitros para los partidos correspondientes a las divisiones A y B del fútbol mayor.

En Primera División A, Villa Mitre enfrentará a Huracán con arbitraje de Mariano Perretti. Sporting jugará ante San Francisco, con Franco Paez como árbitro. Libertad se medirá con Bella Vista, con Pablo Leguizamón. En tanto, Liniers enfrentará a La Armonía, con Juan I. Miranda.

En Primera División B, Comercial jugará ante Olimpo con arbitraje de Brian Romero. Tiro Federal enfrentará a Rosario PB, con Facundo Altuna. Sansinena se medirá con Dublin, con Agustín Huizenga. Por su parte, Pacífico BB jugará ante Pacífico C, con Derlis Molina como árbitro.

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