Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó los árbitros para los partidos correspondientes a las divisiones A y B del fútbol mayor.

En Primera División A, Villa Mitre enfrentará a Huracán con arbitraje de Mariano Perretti. Sporting jugará ante San Francisco, con Franco Paez como árbitro. Libertad se medirá con Bella Vista, con Pablo Leguizamón. En tanto, Liniers enfrentará a La Armonía, con Juan I. Miranda.

En Primera División B, Comercial jugará ante Olimpo con arbitraje de Brian Romero. Tiro Federal enfrentará a Rosario PB, con Facundo Altuna. Sansinena se medirá con Dublin, con Agustín Huizenga. Por su parte, Pacífico BB jugará ante Pacífico C, con Derlis Molina como árbitro.