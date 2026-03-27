Alerta de los transportistas: el desproporcionado aumento del combustible pone en riesgo la cadena de abastecimiento

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) alertó sobre la continua escalada en el precio de los combustibles, la cual amenaza con interrumpir la cadena de suministro en todo el país.

Desde principios de marzo, los precios del gasoil y de las naftas se incrementaron entre 3 y 5 veces, con un rango que oscila entre 20 y 25%.

En la actualidad, el gasoil de grado 2 (el de mayor uso en el sector del transporte) ya supera los 2100 pesos por litro, y todo indica que el mes cerrará con el aumento de costos de gasoil más elevado de los últimos 2 años.

Costo récord en la región

Los economistas de la Federación que nuclea a 42 Cámaras de transporte de todo el país destacaron que, medido en dólares (al menos US$ 1,50), el litro de gasoil en la Argentina alcanzó uno de sus valores más altos de la última década, posicionándose como uno de los más caros de la región.

“La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros, se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos”, explicó Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.

La velocidad de los aumentos actuales no tiene precedentes cercanos. Mientras que en todo 2025 el gasoil acumuló una suba del 45% (frente a un IPC del 31,5%), en apenas 20 días de marzo los incrementos ya superaron en un tercio esa cifra anual.

Sanz fue tajante respecto a la sostenibilidad del servicio: “La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social. Los camiones mueven más del 90% de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional. Apelamos a la madurez y responsabilidad de todas las partes”.

Factor internacional y contexto local

Los especialistas del Departamento de Estudios Económicos y Costos señalaron que cada incremento del 10% en el gasoil impacta de forma directa en al menos 3,5% en los costos operativos de las empresas que realizan viajes de media y larga distancia.

Si bien el mercado global atraviesa un shock por el conflicto en Medio Oriente —con el barril de Brent saltando de US$ 65 a más de US$ 100 en tres semanas—, FADEEAC advierte que la situación local es alarmante debido al “debilitamiento de los mecanismos que permitan desacoplar los precios internos de los internacionales y moderar el shock externo, en un marco de significativo crecimiento de la producción local de petróleo (Vaca Muerta)”.

“Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes”, concluyó Sanz.