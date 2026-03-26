En junio se realizará el juicio por una violación grupal ocurrida en Villarino

Durante los días 19, 22, 23 y 24 de junio, en dependencias del Tribunal Oral Criminal Nº 1, se desarrollará el debate oral y público para analizar la conducta de Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres, junto a tres menores de edad, quienes -según la fiscalía- realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra la joven.

También están acusados de participar en el hecho tres menores de edad, cuya situación se tramita por separado en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Según la investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2017 cuando la víctima de 17 años concurrió a un festejo de cumpleaños que se realizaba en una quinta donde se encontraban esas 10 personas.

Los imputados manipularon a la mujer de manera tal que terminó dentro de un cuarto, mientras uno de ellos distraía a un amiga de la víctima afuera de la casa, los restantes ingresaron al lugar -en total oscuridad- para privarla de la libertad y abusar de ella.

La joven comenzó a gritar de forma desesperada hasta que su amiga golpeó la puerta y les dijo que llamaría a la policía, finalmente los imputados cesaron en su accionar y egresaron de la habitación, subieron a las jóvenes a un vehículo y las llevaron hacia el pueblo.

En la imputación de los hechos, el fiscal sostuvo que todos los acusados son coautores funcionales del delito de abuso sexual con acceso carnal o -de manera alternativa- de abuso sexual gravemente ultrajante, debido a que el delito de agresión sexual es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

Si bien dentro de esta visión pueden darse diversas variables, sostuvo el fiscal, en este caso todos los imputados emplearon violencia o intimidación porque encerraron a la víctima en una habitación oscura, realizaron un círculo a su alrededor, profirieron amenazas coactivas y -si bien-solo algunos realizaron el acto de abuso, todos eran conscientes de lo que allí sucedía y querían el resultado buscado y orquestado previamente.