Una nueva Ronda de Negocios en Bahía Blanca con récord en inscripciones

Más de 460 empresas participan de la quinta edición de la Ronda Multisectorial en el Dow Center, con más de 2.000 reuniones previstas. El encuentro consolida el trabajo conjunto entre Municipio, Provincia, Puerto y sector privado, como motor para la reconstrucción y el desarrollo económico de la ciudad.

Con la presencia del intendente Federico Susbielles, se dio inició a la quinta edición de la denominada Ronda Multisectorial de Negocios, en instalaciones del complejo Dow Center Bahía Blanca.

Formaron parte de la apertura el titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos; la subsecretaria de Industria y PyMes de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi; el subsecretario provincial de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y el director comunal de la Agencia de Innovación y Desarrollo Productivo, Matías Italiano.

Cabe mencionar que en estas rondas confluyen tanto la industria como el comercio y los proveedores de servicios y para la presente edición contó con la participación de más de 460 empresas.

Sobre el particular, Federico Susbielles indicó que “llevamos poco más de un año de la trágica inundación que padeció la ciudad, y en un escenario tan complejo, de dolor y angustia, nos propusimos que nuestro sistema productivo y comercial salgan adelante, porque había un gran signo de interrogación en ese momento”.

“Es por eso que como intendente, como bahiense, me siento orgulloso de estos sectores, por cómo han peleado y sostenido una base y por cómo han generado un ámbito de sostenimiento y son un pilar para reconstruir la ciudad y generar un mejor futuro”, agregó.

Susbielles agradeció el apoyo del gobierno de la Provincia de Buenos Aires así como a las distintas bancas privadas y remarcó que “en esta edición tal vez sea la más importante hasta el momento porque se acercaron más empresas, en este encuentro donde se realizarán más de dos mil reuniones, siendo esto una herramienta y una oportunidad más de trabajo”.

“Bahía Blanca saldrá, sin lugar a duda, adelante. Y para salir necesitamos que la provincia de Buenos Aires mantenga este rubo y que la Argentina apueste también por este camino”, cerró el intendente bahiense.

En tanto Mandolesi Burgos aseveró que “nuestro compromiso es dar estas oportunidades para que ustedes puedan sumarse; generar desarrollo en la economía real, que es la crea empleo, la que mueve la economía del Municipio, de la región y del país”.

“Con ese desafío por delante, el Puerto sigue bregando para concretar las condiciones para que esas inversiones lleguen y para que las empresas puedan tener esa oportunidad de efectuar negocios y seguir desarrollando una ciudad, una región, un país”, puntualizó.

Para Italiano resultó “muy emocionante ver tanta concurrencia en esta sala. La importancia de la ronda y su convocatoria, que año a año se van sumando más industrias, más comercios, más pymes”.

Desde la perspectiva de Aguilar este encuentro significa “seguir generando herramientas para el comercio, la industria. Sostenerlas es un gran esfuerzo económico para el Municipio y la Provincia, pero son momentos que tocan acompañar y no vamos a dejar de producir”.

Finalmente Bembi dijo que “esta ronda no seria posible sin el trabajo conjunto del Municipio, la Provincia y de todos los que están aquí hoy. Es la quinta que hacemos en la ciudad, con más de 460 inscriptos y esto da cuenta de la importancia de esta herramienta”.

“No concebimos una Argentina sin industria, sin sus pymes, no hay país en el mundo con 50 millones de habitantes que se haya desarrollado y sea viable sin un sector industrial que sea el que genera las oportunidades para que la gente pueda vivir mejor”, subrayó la funcionaria.