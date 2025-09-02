El SMN emitió un alerta amarillo por viento para mañana en Bahía Blanca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para el distrito de Bahía Blanca por viento.

“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, menciona el comunicado oficial.

El alerta fue emitido para la tarde y la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

En la advertencia también se incluye al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, gran parte de La Pampa, el centro y el este de Río Negro, entre otros.