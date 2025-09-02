Condenan a un hombre por intentar matar a su pareja con un machete en Bahía Blanca

Luego de que el pasado 7 de agosto un jurado popular declara culpable a Omar Augusto Candia Flores por el delito de tentativa de homicidio agravado mediando emoción violenta, el juez técnico Christian Yesari le impuso la pena de 9 años de prisión.

Según la causa investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho se produjo el 7 de septiembre de 2023 en el patio de la vivienda ubicada en Monseñor Jaime Francisco de Nevares al 2200 cuando el acusado habría utilizado en machete y con la intención de darle muerte a su pareja -o al menos habiéndose representado que eso podía suceder- le ocasionó múltiples heridas de carácter grave.

La víctima presentó dos heridas contuso cortantes en el cuero cabelludo, que se extendieron por la región frontal, profundas, una gran herida contuso cortante que afectó la totalidad de la superficie de codo izquierdo, con fractura y múltiples heridas contuso cortantes en los dedos de ambas manos.