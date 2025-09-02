Ingeniero White: entregan la ley que declara Fiesta Provincial a la celebración de San Silverio

El sábado pasado en la cocina del Museo del Puerto se entregó a la comunidad de Ingeniero White la ley 15.516/24 que declara Fiesta Provincial a la celebración de San Silverio.

Durante el encuentro se entregó un reconocimiento a esposas de pescadores debido a que las mujeres tuvieron un rol fundamental para que sea posible la primera procesión de San Silverio durante la década del 20.

En el Archivo Oral del Museo del Puerto se las puede escuchar cuando hablan de lo difícil de los días de tormenta o cuando tejían medias de lana de oveja hilada a mano, e incluso cuando se embarcaban.