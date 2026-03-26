Noruega reduce temporalmente los impuestos a la gasolina y al diésel

El Parlamento noruego aprobó el jueves un proyecto de ley para reducir temporalmente los impuestos a la gasolina y al diésel, aliviando así el aumento vertiginoso del precio del combustible a raíz de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado el precio del petróleo.

La votación se programó con poca antelación tras una propuesta del Partido Conservador, en la oposición, eludiendo el proceso presupuestario tradicional, que puede tardar meses en completarse.

El gobierno minoritario del Partido Laborista había declarado que cualquier cambio en la política fiscal debería formar parte de las revisiones periódicas de las comisiones, lo que habría retrasado la votación en el Parlamento hasta junio como mínimo.