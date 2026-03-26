Docentes dejan de enseñar en la UTN por los bajos sueldos universitarios

La presidenta de la Federación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), Daniela Díaz, puso de relieve que “casi mil docentes han dejado las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional a nivel país”.

La dirigente precisó que “muchos de ellos han tomado licencia sin goce de sueldo, o renunciado en el caso de que no tienen la antigüedad para tomar esa licencia sin goce de sueldo”.

Las declaraciones fueron formuladas en el marco de la finalización de una semana completa de paro.

Díaz aclaró que “esta semana van a ser jornadas de clases, pero también de visibilización, de concientización, de trabajo con los alumnos sobre nuestra problemática. Y la semana que viene, lunes y martes 30 y 31 de marzo y 1 de abril, paro nuevamente de actividades”.

En ese sentido, señaló que el sindicato se da una política hacia los alumnos universitarios que, finalmente, terminan siendo las “víctimas” del modelo de vaciamiento de la educación superior pública que empuja a los trabajadores a la huelga.

“El alumno, por ahí, también ve que a la universidad, sea como sea, la seguimos sosteniendo. Tenés tu ascensor que funciona, tenés tus sanitarios, tus aulas en buenas condiciones; entonces cuesta entender qué es lo que estamos pasando”, dijo al medio Conclusión.

Añadió que “también se tienen que dar cuenta que, por ejemplo, otros compañeros alumnos que tienen becas, han quedado algunas de 35.000 pesos, que es una locura. Ni siquiera para el colectivo le alcanza. Entonces también tienen que ver que no solamente los docentes, sino también ellos se ven perjudicados”. (NA)