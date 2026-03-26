Funcionario nacional: “No creo que la gente esté peor”

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, relativizó este jueves la crisis económica que atraviesan algunos sectores, sostuvo que se trata de “historias particulares” y redobló la apuesta al señalar que “a mucha gente le está yendo mucho mejor en muy poco tiempo”.

“Yo no creo que la gente esté peor. Me parece que el punto de partida era una inflación que corría al 1% diario”, contestó Furiase, uno de los pilares en el equipo económico de Luis Caputo, cuando le consultaron si no consideraba que a mucha gente no percibía en el día a día el impacto de los datos macroeconómicos positivos.

Para Furiase se trata de “historias particulares”, y fue todavía más allá: “Tenés a mucha gente que le está yendo mucho mejor en muy pooco tiempo”.