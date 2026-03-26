jueves, marzo 26, 2026
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“La casta tiene miedo”: Milei destacó la pérdida del poder adquisitivo en el sector público

De La Bahía Noticias

El presidente Javier Milei publicó este jueves un gráfico que da cuenta de la evolución del salario real y destacó, con una chicana, la pérdida del poder adquisitivo en sector público. “La casta tiene miedo…!!! Mirá cual es el sector que ha tenido el peor desempeño”, escribió Milei en X.

En ese posteo también destacó que el gráfico da cuenta de la ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores informales.

 

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