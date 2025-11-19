Aprehendieron a un hombre por portar una licencia de conducir falsa

La Policía demoró a un hombre de 37 años por presentar una licencia de conducir apócrifa durante un procedimiento policial.

El hecho se registró este miércoles en un operativo de saturación realizado por efectivos de la comisaría Sexta con el apoyo de la División Caballería y del UTOI.

En el marco de estas tareas, en la intersección de calles Tierra del Fuego y Esmeralda, los efectivos interceptaron a un motociclista que circulaba en una moto de 110 cc.

Al solicitarle la documentación correspondiente, el hombre -identificado como Cristian Darío Garay Noguera– presentó una licencia de conducir que, tras la verificación policial, resultó ser apócrifa.

Ante esta situación, el motociclista fue inmediatamente aprehendido por infracción al artículo 292 del Código Penal.

En el hecho interviene la fiscalía Nº 7, que continuará con las actuaciones correspondientes.

