Recuperan figuras de colección adquiridas a través de una estafa en un comercio bahiense

El Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó el allanamiento de una vivienda ubicada en calle Terrada el 1600 de Bahía Blanca, en busca de diversas figuras coleccionables que fueron adquiridas mediante una estafa de la que resultó víctima un comercio ubicado dentro del shopping de Bahía Blanca.

De acuerdo a la investigación, una persona se había contactado con el Instagram de la tienda consultando por diversos objetos que más tarde adquirió pagando con una tarjeta de crédito, luego de retirar los productos personalmente, la propietaria de la tarjeta desconoció las compras.

Ello generó contracargos, por lo que el dueño del local debió afrontar la pérdida de los objetos que habían sido adquiridos por un valor superior a los 800.000 pesos.

Las tareas investigativas permitieron individualizar a la persona que había llevado a cabo la estafa y solicitar el allanamiento en su casa para recuperar los elementos del comerciante.

Dentro del domicilio, personal de la División de Investigaciones de Cibercrimen Región Interior Sur logró recuperar figuras coleccionables de diversos personales entre ellos Dead Pool, Krusty the Clown, Woody, Chucky y Freddy Krueger, entre otras.

