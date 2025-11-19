Detienen en Bahía Blanca a un hombre por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 20 a cargo de Rodolfo De Lucía, el Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó la detención de Cristian Hernán Grimalt Villanueva en su domicilio de Charlone al 300 por tener y distribuir material de abuso sexual infantil.

La investigación se inició en abril de 2024 cuando se recibió un alerta de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) luego de detectar que se habían compartido videos con contenido ilícito a través de Messenger de Facebook, por lo que se enviaron las actuaciones al Departamento Judicial de Bahía Blanca para su análisis.

Se lograron individualizar un total de seis videos que mostraba a menores de 13 años siendo sometidos a abusos sexuales, luego de lo cual se realizó un allanamiento en su vivienda el día 19 de agosto de 2024 donde se le secuestró un pen drive que contenía 277 archivos con contenido de abuso sexual infantil.

Con esos elementos de prueba reunidos, conversaciones que mantuvo con otros usuarios donde solicita e intercambia material prohibido, sumado al hallazgo de numerosos videos e imágenes en su teléfono celular, se solicitó la detención de Grimalt Villanueva que fue realizada por la División de Casos Especiales con colaboración de la DDI local.

El acusado será indagado en las próximas horas por los delitos de tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

MÁS INFORMACIÓN: Falleció un peatón atropellado por una moto en Punta Alta en septiembre pasado

Un choque en cadena se produjo en la ruta 229

Sigue el misterio: qué pasó con la pareja de jubilados desaparecida en Chubut