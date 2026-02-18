Jugaba al fútbol con amigos, se descompensó y murió en Córdoba

Un hombre de 62 años falleció en la ciudad de Jesús María luego de descompensarse mientras jugaba un partido de fútbol amateur en un predio de canchas sintéticas. La tragedia ocurrió el martes a la noche, cuando terminaba el fin de XXL de Carnaval.

Según informó la Policía, llegaron tras un llamado que alertaba sobre una persona descompensada y entrevistaron al equipo médico que ya asistía al hombre. Los profesionales indicaron que el jugador se había desmayado minutos antes mientras participaba del encuentro.

Pese a las maniobras realizadas por los profesionales de la salud, fue diagnosticado con un paro cardiorrespiratorio y se constató el fallecimiento en el lugar.

La Justicia tomó intervención y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

El domingo un episodio igual conmocionó a barrio Ituzaingó de Córdoba. Un joven de 23 años murió mientras disputaba un partido de fútbol amateur. Lo habían organizado sus amigos y allegados para festejar el cumpleaños del fallecido. (El Doce TV)