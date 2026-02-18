El Gobierno de Milei apeló la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

El Ministerio de Capital Humano, por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal contra el fallo que ordenó restituir la pensión por viudez que percibía la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución que se busca revertir fue dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social que dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia que había sido dada de baja.

El Gobierno de Javier Milei solicitó que el máximo tribunal revise el fallo al argumentar que afecta el principio de legalidad y modifica el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico.