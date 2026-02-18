miércoles, febrero 18, 2026
Locales

Susbielles: se pavimenta “una de las arterias más afectadas por la inundación del 7 de marzo”

De La Bahía Noticias

El intendente Federico Susbielles anunció este miércoles que “avanza el plan de reconstrucción de infraestructura” en Bahía Blanca.

En ese sentido, señaló que “se están llevando adelante tareas de pavimentación en la calle Indiada, entre D’Orbigny y Humboldt”.

Se trata de “una de las arterias más afectadas durante la inundación del 7 de marzo, cuyo socavamiento generó riesgos y angustia en los vecinos del sector”.

Comentarios

You May Also Like

Budassi: "El no quería trabajar con gente que había cuestionado previamente"

De La Bahía Noticias

El abogado de la familia de Daiana Herlein dijo que “hubo testigos que estuvieron amenazados”

De La Bahía Noticias

Octava victoria en fila de local para Bahía Basket: 79 a 65 a Obras

De La Bahía Noticias