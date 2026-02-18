Susbielles: se pavimenta “una de las arterias más afectadas por la inundación del 7 de marzo”

El intendente Federico Susbielles anunció este miércoles que “avanza el plan de reconstrucción de infraestructura” en Bahía Blanca.

En ese sentido, señaló que “se están llevando adelante tareas de pavimentación en la calle Indiada, entre D’Orbigny y Humboldt”.

Se trata de “una de las arterias más afectadas durante la inundación del 7 de marzo, cuyo socavamiento generó riesgos y angustia en los vecinos del sector”.