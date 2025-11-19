Realizan corte de agua en un sector de Bahía Blanca por un empalme de cañerías

ABSA anunció que realiza un empalme de cañerías en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Victorica.

Durante la ejecución de los trabajos, que lleva adelante una empresa contratista, es necesario interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Tres Sargentos, Sarmiento, Newbery y Pilmaiquén.

A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias del sector realizar las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas solo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

