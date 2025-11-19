miércoles, noviembre 19, 2025
Locales

Realizan corte de agua en un sector de Bahía Blanca por un empalme de cañerías

De La Bahía Noticias

ABSA anunció que realiza un empalme de cañerías en la intersección de las calles Ramón y Cajal y Victorica.

Durante la ejecución de los trabajos, que lleva adelante una empresa contratista, es necesario interrumpir el suministro de agua en el cuadrante delimitado por las calles Tres Sargentos, Sarmiento, Newbery y Pilmaiquén.

A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias del sector realizar las reservas de agua necesarias para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilizarlas solo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

