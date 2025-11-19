Sigue el misterio: qué pasó con la pareja de jubilados desaparecida en Chubut

Sigue la búsqueda de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace más de un mes en la provincia de Chubut.

“Estamos como el primer día. No hay nada nuevo. La cabeza no para y solo esperamos que suene el teléfono para recibir alguna noticia”, dijo su hija Laura Kreder.

Sin embargo, no pierde la esperanza de encontrar a salvo a su padre Pedro Alberto Kreder (79 años) y a su pareja Juana Inés Morales (69), los jubilados que desaparecieron en el área natural protegida Rocas Coloradas, en Chubut, el 11 de octubre pasado.

El operativo lleva más de un mes y no hay un solo rastro de la pareja. “El subcomisario de la Brigada de Búsqueda de Personas nos aseguró que la búsqueda no va a parar hasta encontrarlos“, aseguró Laura.

A pocos días de su desaparición, la camioneta Toyota Hylux en la que se trasladaba la pareja apareció encajada en el barro en un sector de difícil acceso en cercanías de la playa Visser, a 70 kilómetros de Caleta Córdova. Estaba cerrada con llave y no faltaba nada en su interior.

“¿Cuál es la principal hipótesis?”, se le consultó. “Ninguna”, respondió y añadió: “Eso es lo más desesperante porque empezás a pensar, la lógica te lleva y llegás a un lugar donde nada te cierra. No hay una sola pista”.

Respecto a la hipótesis sobre una posible caída en los múltiples sumideros que hay en el sector -formaciones erosivas en las rocas blandas-, Laura recordó que se llevaron a cabo vuelos con drones con inteligencia artificial.

“Se rastrilló la zona. Los investigadores querían asegurarse de no perder ningún rastro en el lugar. No conozco al detalle la geografía del lugar; se que es un lugar complejo, pero rastrillaron un montón de veces”, planteó desconcertada.

También se revisaron todos los refugios para pescadores de la playa, sin resultados positivos. (Diario Río Negro)

