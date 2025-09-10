Denuncia por picadas: secuestran tres autos y documentación

En el marco de una investigación realizada por la fiscal Marina Lara, la jueza Marisa Pomé -interinamente a cargo del Juzgado de Garantías N.º 2- ordenó el secuestro de vehículos, documentación y otros elementos de interés para una causa vinculada con automóviles que realizaban pruebas ilegales de velocidad en la vía pública.

La causa se inició el pasado 26 de agosto, tras una denuncia efectuada por el director de la Agencia de Emergencia de Seguridad y Respuesta Inmediata, Martín Pacheco, quien tomó conocimiento a través del CeUM (Centro único de Monitoreo Bahía Blanca), que el 24 de agosto varios vehículos se encontraban realizando “picadas” por las calles de la ciudad.

A raíz de ello, se realizaron diversas tareas investigativas para determinar cuáles eran los vehículos involucrados e identificar a sus propietarios.

Con esos elementos, se solicitaron varias órdenes de allanamiento que se hicieron efectivas en las últimas horas.

En los procedimientos se lograron secuestrar tres autos (Volkswagen Vento, Peugeot 207 y un Audi), armas, municiones, documentación, teléfonos celulares y una notebook.

Todos ellos serán analizados y peritados en busca de mayores elementos de interés para la investigación que se lleva a cabo por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, el cual afirma que “Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.