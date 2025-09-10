Susbielles, en el Día de la Prevención del Suicidio: “Hablar alivia”

En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, difundió un mensaje de concientización y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones complejas.

“Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, quiero decirte algo importante: si estás pasando un momento difícil, no estás solo. Hablar alivia, compartir lo que sentís puede ser el primer paso”, expresó el jefe comunal.

Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, quiero decirte algo importante: si estás pasando un momento difícil, no estás solo. Hablar alivia, compartir lo que sentís puede ser el primer paso. Podés hacerlo con alguien de confianza, llamando a la línea nacional 0800-999-0091… pic.twitter.com/DrjaO7MOFc — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 10, 2025

Susbielles recordó que las personas pueden comunicarse con alguien de confianza o recurrir a los servicios de asistencia: la línea nacional 0800-999-0091 o el teléfono 291-426-1642 del Municipio de Bahía Blanca.

El intendente concluyó con un mensaje directo a la comunidad: “Hablemos”.