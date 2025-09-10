miércoles, septiembre 10, 2025
Locales

Susbielles, en el Día de la Prevención del Suicidio: “Hablar alivia”

De La Bahía Noticias

En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, difundió un mensaje de concientización y acompañamiento para quienes atraviesan situaciones complejas.

“Hoy, en el Día de la Prevención del Suicidio, quiero decirte algo importante: si estás pasando un momento difícil, no estás solo. Hablar alivia, compartir lo que sentís puede ser el primer paso”, expresó el jefe comunal.

Susbielles recordó que las personas pueden comunicarse con alguien de confianza o recurrir a los servicios de asistencia: la línea nacional 0800-999-0091 o el teléfono 291-426-1642 del Municipio de Bahía Blanca.

El intendente concluyó con un mensaje directo a la comunidad: “Hablemos”.

