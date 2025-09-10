Picadas: “Vamos a ser inflexibles porque la prioridad es la vida”, señalaron desde el municipio

El Municipio de Bahía Blanca remarcó que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a las picadas ilegales y las consideró un delito penal y un riesgo para la vida de todos los vecinos.

“Las picadas son un delito penal y ponen en riesgo la vida de todos. Por primera vez, un gobierno municipal se hace cargo de manera directa y trabaja en articulación con el CEUM, la Policía de la Provincia, la Justicia y también con la participación ciudadana”, señaló el comunicado oficial.

Desde la comuna remarcaron que serán inflexibles en los controles: “La prioridad es la vida. Queremos sentar un precedente claro en prevención y cuidado: Bahía Blanca no puede ni va a convivir con las picadas”.

El mensaje cerró con un compromiso de gestión: “La responsabilidad más grande que tenemos es proteger a nuestros vecinos”.