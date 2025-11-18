Abrirán la inscripción para el curso de manipulación de alimentos
La Escuela Municipal San Roque abrirá la inscripción para el curso de manipulación de alimentos.
La inscripción será el 19 de noviembre, a las 14:30, en De Angelis 45.
El curso se dictará en turno vespertino, los martes y jueves de 18:30 a 21:30, con modalidad virtual y una duración de seis clases.
El inicio del cursado está previsto para el 25 de noviembre.
Los interesados deben presentarse con fotocopia de DNI y certificado de estudios primarios completos.
