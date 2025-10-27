Villarino: La Libertad Avanza ganó con casi el 59% de los votos

La Libertad Avanza se impuso con claridad en las elecciones 2025 en el distrito de Villarino, obteniendo el 58,75% de los votos (8.670 sufragios), según los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 26,69% (3.940 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó el 2,54% (376 votos).

El resultado consolida el predominio libertario en el sur bonaerense, replicando la tendencia observada en distritos vecinos como Bahía Blanca, donde el espacio también logró una amplia ventaja.