Villarino: La Libertad Avanza ganó con casi el 59% de los votos
La Libertad Avanza se impuso con claridad en las elecciones 2025 en el distrito de Villarino, obteniendo el 58,75% de los votos (8.670 sufragios), según los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 26,69% (3.940 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó el 2,54% (376 votos).
El resultado consolida el predominio libertario en el sur bonaerense, replicando la tendencia observada en distritos vecinos como Bahía Blanca, donde el espacio también logró una amplia ventaja.
Comentarios