Coronel Dorrego: La Libertad Avanza se impuso con más del 54% de los votos

La Alianza La Libertad Avanza obtuvo un amplio triunfo en las elecciones 2025 en el distrito de Coronel Dorrego, alcanzando el 54,62% de los votos (4.608 sufragios), de acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 28,87% (2.436 votos), mientras que la Coalición Cívica – A.R.I. logró el 3,57% (302 votos).

Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtuvo el 2,29% (194 votos).

La jornada electoral se desarrolló con normalidad.

Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su liderazgo en el sudoeste bonaerense, donde también se impuso en distritos vecinos como Bahía Blanca y Villarino.