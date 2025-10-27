Coronel Rosales: La Libertad Avanza ganó con más del 61% de los votos

La Alianza La Libertad Avanza logró una victoria contundente en las elecciones 2025 del distrito de Coronel Rosales, al alcanzar el 61,62% de los votos (20.427 sufragios), según los datos oficiales del escrutinio provisorio.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 20,66% (6.851 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtuvo el 3,67% (1.218 votos).

El resultado consolida el dominio del espacio libertario en el sudoeste bonaerense, donde también se impuso ampliamente en distritos como Bahía Blanca, Villarino y Coronel Dorrego.