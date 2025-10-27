lunes, octubre 27, 2025
Tornquist: La Libertad Avanza se impuso con más del 52% de los votos

De La Bahía Noticias

La Alianza La Libertad Avanza obtuvo una victoria clara en las elecciones 2025 del distrito de Tornquist, alcanzando el 52,17% de los votos (4.936 sufragios), de acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 34,11% (3.227 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad logró el 3,08% (292 votos).

Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su predominio en el sudoeste bonaerense, donde también resultó ganadora en distritos vecinos como Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino y Coronel Dorrego.

