Coronel Pringles: La Libertad Avanza ganó con más del 55% de los votos

La Alianza La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria en las elecciones 2025 del distrito de Coronel Pringles, alcanzando el 55,72% de los votos (6.520 sufragios), según los datos oficiales del escrutinio provisorio.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 26,08% (3.052 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad logró el 4,64% (543 votos).

El resultado confirma la predominancia del espacio libertario en el sudoeste bonaerense, donde también se impuso en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino, Coronel Dorrego y Tornquist.