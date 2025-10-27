Coronel Suárez: La Libertad Avanza se impuso con más del 52% de los votos

La Alianza La Libertad Avanza logró una victoria contundente en las elecciones 2025 del distrito de Coronel Suárez, alcanzando el 52,54% de los votos (11.289 sufragios), de acuerdo con los datos oficiales del escrutinio provisorio.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 28,41% (6.104 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtuvo el 4,01% (862 votos).

El resultado se suma a la tendencia registrada en otros distritos del sudoeste bonaerense, donde La Libertad Avanza se consolidó como la fuerza más votada en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Villarino, Tornquist y Coronel Pringles.