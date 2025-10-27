La concejala electa del PRO en Bahía Blanca, Gisela Caputo, analizó los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza logró una victoria.

“El kirchnerismo perdió en la provincia, en Bahía Blanca y en la calle. Se agotó un modelo que ya no da respuestas y los bonaerenses eligieron un cambio real, con libertad, gestión y resultados”, expresó la dirigente.

“Los bahienses demostraron una vez más que no se dejan engañar por los discursos vacíos. Eligieron un rumbo distinto, basado en el trabajo, la responsabilidad y la libertad”, agregó la concejal electa.

Caputo destacó además el liderazgo político de Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes “sostuvieron con convicción y madurez el rol del PRO dentro de esta nueva etapa, defendiendo los valores del espacio y aportando equilibrio político en un contexto de transformación”.

“Ahora nos toca estar a la altura del desafío: transformar este acompañamiento en soluciones concretas. La sociedad nos dio una señal muy clara, y desde Bahía Blanca vamos a trabajar para que este cambio se traduzca en gestión, orden y resultados reales”, concluyó.