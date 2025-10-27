lunes, octubre 27, 2025
Locales

Bahía Blanca: amplia victoria de La Libertad Avanza

De La Bahía Noticias

Con más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso de manera contundente en las elecciones 2025 en Bahía Blanca, obteniendo el 54,08% de los votos (88.107 sufragios), según los datos oficiales difundidos por la Dirección Nacional Electoral.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 26,34% (42.912 votos), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó el 5,50% (8.965 votos).

En cuarto lugar se posicionó la alianza Provincias Unidas, con 3,68% (6.002 votos).

Comentarios

You May Also Like

Puntos para desechar pilas usadas

Debora Pedreira

Transporte de pasajeros: pase libre para personas trasplantadas o en lista de espera

De La Bahía Noticias

Bomberos combatían un incendio de cubiertas en el relleno sanitario

De La Bahía Noticias