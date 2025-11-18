Confirman que en Bahía Blanca hay polvo en suspensión por los vientos de la Patagonia

El integrante e inspector del Comité Técnico Ejecutivo, Cristian Stadler, informó este martes que en Bahía Blanca se registra polvo en suspensión, producto de los intensos vientos que se registran en la Patagonia.

Según explicó, la situación generó un incremento en las consultas de vecinos preocupados.

Stadler señaló por DE LA BAHÍA que el organismo comenzó a recibir llamadas y pidió tomar recaudos, especialmente en grupos de riesgo como adultos mayores y personas con afecciones respiratorias.

También recomendó precaución a quienes realizan actividad física al aire libre.

Indicó que el fenómeno persiste por la escasa circulación de viento en la ciudad, aunque estimó que irá disminuyendo con el paso de las horas y agregó que el CTE continuará monitoreando la evolución de las condiciones ambientales.

MÁS INFORMACIÓN: [VIDEOS] Comodoro Rivadavia: las ráfagas de viento arrancaron el techo de dos reconocidos supermercados

Trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia habrían registrado ráfagas de hasta 352 km/h en un yacimiento

Un incendio en Epuyén ya afectó 60 hectáreas