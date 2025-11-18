martes, noviembre 18, 2025
[VIDEO] Hospitalizan a un empleado municipal que realizaba tareas de poda y cayó al vacío

Un empleado municipal de unos 37 años sufrió una caída mientras realizaba tareas de poda en la vereda de 25 de Mayo 215.

Según informaron fuentes oficiales a DE LA BAHÍA, el trabajador cayó de cabeza.

Personal de emergencias lo asistió en el lugar y determinó su traslado en código rojo al Hospital Municipal por la gravedad del impacto.

Desde el nosocomio se informó que la víctima ingresó con un traumatismo de cráneo grave.

