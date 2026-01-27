Cortes programados de calles y cambios de recorridos
Continúan:
*Por 24 hs, Las Heras entre Chiclana y San Martín.
Se suman:
*Por 24 hs: Castelli, entre Paraná y Mendoza.
*Por 48 hs: Donado entre Paunero y Tte. Farías, y Paunero y Granada.
*De 8 a 18 y por dos jornadas: Chile y 25 de mayo por tareas de fresado en bocacalle de Chile y Pueyrredón.
*De 8 a 18 y por dos jornadas: Monteagudo y Undiano y en Brickman y Undiano por tareas de fresado en bocacalle de Brickman y Undiano.
*De 8 a 18 y por dos jornadas: Ing. Luiggi e Italia y en Podestá y Pedro Pico por tareas de fresado en bocacalle de Italia y Pedro Pico.
Miércoles 28:
*A partir de las 8 y por 72 hs: Donado, entre Teniente Farías y Granada por obra de reencarpetado.
*A partir de las 8 y hasta las 18 hs: Vicente López y Moreno; Vieytes y Colón; y bocacalle de Moreno y Vieytes.
*Por el término de 48 hs: 9 de Julio, entre Brasil y Martín Rodríguez por obras de reencarpetado.
Cambio de recorrido de colectivos:
Por corte en Vicente López:
*519A: Patagonia Norte a Don Ramiro por Sarmiento, Zelarrayán, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y rec hab.
*521: Plaza Brown a Bosque Alto/Conicet por Brown, Donado, Beruti, Castelli, Rondeau, Vieytes y rec hab.
Por corte en Moreno:
*520: Bahía a Cabildo por Lamadrid, Alvarado, 19 de Mayo, Gorriti, Vieytes y rec hab.
*520: Hacia el Aeropuerto por Beruti, Castelli, Rondeau y rec hab.
Por corte en 25 de Mayo:
*500: Saladero a Sesquicentenario por Luiggi, French, Pedro Pico, Chile, Luiggi, Santa Fe, Pueyrredón y rec hab.
Por corte en Pedro Pico:
*519: Cerri a Pedro Pico por Chiclana, Pedro Pico, Darregueira, Montevideo, Santa Fe, Pedro Pico y rec hab.