Puntos para depositar pilas agotadas

Las pilas y baterías usadas contienen componentes que, si no se descartan de manera adecuada, pueden liberar sustancias tóxicas y contaminar el suelo, el agua y el aire. Por eso, es fundamental no tirarlas a la basura común y llevarlas a los puntos de recolección habilitados.

Puntos de depósito disponibles:

  • Ecopunto Norte – Castelli 2741
  • Ecopunto Ing. White – Harris 3651
  • Sucursales de la Cooperativa Obrera
  • Estaciones de servicio Shell – O’Higgins 401, Av. Alem 2095, BBPS, Sarmiento 2153

