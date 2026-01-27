Puntos para depositar pilas agotadas
Las pilas y baterías usadas contienen componentes que, si no se descartan de manera adecuada, pueden liberar sustancias tóxicas y contaminar el suelo, el agua y el aire. Por eso, es fundamental no tirarlas a la basura común y llevarlas a los puntos de recolección habilitados.
Puntos de depósito disponibles:
- Ecopunto Norte – Castelli 2741
- Ecopunto Ing. White – Harris 3651
- Sucursales de la Cooperativa Obrera
- Estaciones de servicio Shell – O’Higgins 401, Av. Alem 2095, BBPS, Sarmiento 2153
Comentarios