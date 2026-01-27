Gobernadores patagónicos pidieron al Congreso el tratamiento “urgente” de la ley de Emergencia Ígnea

Los gobernadores de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron este martes al Congreso que trate con carácter urgente la ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias, tras mantener una reunión de trabajo virtual.

En el encuentro participaron Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Los mandatarios coincidieron en señalar la gravedad de la situación que atraviesa la Patagonia como consecuencia de los incendios forestales registrados en los últimos meses. Según detallaron, en ese período se quemaron más de 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6.000 en Neuquén, 10.000 en Río Negro y 700 en Santa Cruz, lo que eleva el total regional a casi 230.000 hectáreas afectadas.

Asimismo, destacaron el trabajo conjunto con el Gobierno nacional a través del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, valorando el despliegue operativo y la articulación interjurisdiccional. Sin embargo, advirtieron que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la región requieren recursos y herramientas extraordinarias, tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas y la recuperación ambiental y productiva de las zonas dañadas.

Los gobernadores informaron que mantuvieron contacto con el ministro del Interior, Diego Santilli, a quien le adelantaron la decisión de impulsar este planteo ante el Congreso para lograr la pronta sanción de la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias.

La aprobación de la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir directamente a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.