Nico Vázquez presumió su primera salida oficial con Dai Fernández

El actor Nico Vázquez sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen junto a su pareja, Dai Fernández, a pocos meses de haber oficializado la relación. La pareja disfrutó de una cita especial en el Teatro Colón.

Los protagonistas de Rocky asistieron al estreno de Astor, Piazzolla Eterno, una obra que recorre el legado del histórico músico argentino.

A través de sus historias de Instagram, Vázquez publicó un collage de fotos junto a Fernández, ambos sonrientes y cercanos con la prensa, en lo que significó su primera aparición pública como pareja.

Para la ocasión, eligieron un look sobrio y elegante: Dai deslumbró con un vestido negro que realzaba su figura, mientras que Vázquez optó por una camisa blanca desabotonada y un pantalón de vestir negro, acorde al estilo del evento.

En una reciente entrevista, el actor confesó que Fernández se convirtió en su gran sostén tras su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de relación. El romance con Dai comenzó a gestarse durante un viaje a Mar del Plata junto al elenco, donde ambos sintieron un cambio en su vínculo y decidieron dar el gran salto.