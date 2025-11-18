Empresario, sobre el Paso Urbano: “Transitamos por un lugar que no está ni cerca de ser una ruta”

El empresario Daniel Giambelluca, cuyo establecimiento se encuentra cerca del Paso Urbano, expresó preocupación por la falta de avances en los trabajos proyectados para ese tramo de la ruta 33 (exCamino Sesquicentenario).

En diálogo con DE LA BAHÍA, señaló que quienes desarrollan actividades en la zona perciben una situación de abandono y afirmó que el área presenta dificultades sostenidas desde hace nueve años.

Indicó que el lugar “no está en condiciones de funcionar como ruta” y que los camiones que van del sur al norte y viceversa no cuentan con vías alternativas para transitar.

Luego, explicó que los vehículos circulan “a paso de hombre”, lo que afecta la operatoria diaria.

Consideró necesario un plan de trabajo que permita mantener los aproximadamente cinco kilómetros de ruta y restablecer la circulación normal, al tiempo que marcó que la obra “no puede quedar inconclusa”.

