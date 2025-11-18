Un incendio en Epuyén ya afectó 60 hectáreas

Un incendio se desató en la zona de El Pedregoso, en Epuyén.

El fuego avanzó con rapidez debido a las fuertes ráfagas y obligó a realizar evacuaciones preventivas de un sector de viviendas.

Brigadistas provinciales y nacionales, junto a bomberos voluntarios de distintas localidades, trabajaron desde la tarde para contener el avance de las llamas.

El foco se detectó alrededor de las 16:30, en inmediaciones del complejo de cabañas Kritz.

Según el parte oficial emitido a las 23, el incendio continúa activo y ya afectó unas 60 hectáreas de matorral, pastizal, bosque implantado y bosque nativo.

Durante la jornada, la temperatura máxima alcanzó los 20°C y la humedad relativa descendió al 30%.

El viento, con intensidades de 40 a 60 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h, favoreció una propagación explosiva del fuego, generando focos secundarios y avanzando hacia la angostura y la cumbre del cerro Pirque.

Un total de 126 combatientes trabajó en la construcción de líneas cortafuego y en tareas de enfriamiento con herramientas manuales, equipos de agua y autobombas.

Los bomberos voluntarios de Epuyén y El Hoyo se enfocaron en el resguardo de viviendas y complejos turísticos, mientras que durante la noche una guardia permanecerá vigilando la zona más comprometida. (ADN SUR)

