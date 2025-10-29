Se viene la reapertura del Hiper de Aguado de la Cooperativa Obrera

La Cooperativa Obrera anunció la reapertura del Hiper de Aguado, ubicado en la calle Guatemala 533 de Bahía Blanca, para el próximo 31 de octubre, a las cuatro de la tarde.

El Hiper resultó seriamente afectado por la trágica inundación del 7 de marzo pasado, lo que dio lugar a la oportunidad para repensar una mejora sustancial del servicio, reinventar al Hiper renovándolo completamente y así ofrecer a todos los consumidores y a Bahía Blanca uno de los locales más modernos de Argentina.

El Hiper de calle Aguado reabre sus puertas incorporando numerosas mejoras para que los consumidores la disfruten a pleno, entre las que se destacan:

• se efectúo un trabajo integral en el techo, quitando y limpiando la cubierta anterior y posteriormente se impermeabilizó su totalidad, en el edificio se hizo una mejora de superficies y posterior pintado interior y exterior,

• recambio parcial del piso en 1600 m2 del salón de ventas y pulido de la totalidad de la superficie,

• renovación completa de revestimientos e instalaciones de agua de todo el edificio, reemplazo del equipo electrógeno anterior por uno nuevo y más potente, que ante cortes de energía se pone en funcionamiento automáticamente garantizando la continuidad del frio alimentario, el uso de las cajas registradoras y la autonomía del sistema contra incendios,

• remoción de todo el sistema de refrigeración anterior y se instalaron nuevas cámaras independientes para congelados, carnes, pollos, lácteos, frutas y verduras,

• construcción de una nueva oficina, vestuarios y merendero para uso del personal, así como baños públicos,

• dentro del área de ventas se instalaron cañerías de refrigeración nuevas y se renovaron las heladeras y exhibidoras de frio,

• recambio total de la iluminación por un sistema led de última tecnología y bajo consumo energético, que reduce el impacto ambiental,

• mejoras en las instalaciones de producción, principalmente en panadería y rotisería,

• creación de nuevos y atractivos espacios en los sectores de Coopehogar, fiambrería, bodega y mundo bebé,

• modificaciones en la disposición de la mercadería para mejorar la propuesta a los consumidores,

• recambio de 27 cajas/check outs e implementación de un novedoso circuito cerrado de TV para optimizar la comunicación con los asociados, entre otras mejoras.

En resumen, el nuevo Hiper de Aguado tendrá más tecnología, más eficiencia energética, más comodidad, mejor ambientación, más modernidad, más frescura y por sobre todo, más servicio para todos los consumidores de Bahía y la región.

Asimismo, la entidad reconoció el valioso apoyo de los proveedores de servicios, fabricantes y productores, quienes se solidarizaron con la Cooperativa y brindaron su colaboración para hacer realidad este proyecto.

Y por sobre todas las cosas, La Coope agradeció especialmente a los consumidores que habitualmente visitaban este local y durante los últimos meses continuaron apoyando y acompañado haciendo sus compras en otras sucursales.

La Coope invitó a todos bahienses a que visiten este renovado local a partir de las 16 del viernes 31 de octubre, fecha en la que además, se festejará el 105° aniversario de la entidad.