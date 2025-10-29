¿Qué la Carabao Cup?

La Carabao Cup es una competición de fútbol anual de eliminación directa en Inglaterra, organizada por la English Football League (EFL).

También se conoce como la EFL Cup o League Cup, y lleva el nombre de “Carabao Cup” por motivos de patrocinio de la marca de bebidas energéticas Carabao.

Participan equipos de las cuatro divisiones principales del fútbol inglés, y el ganador se clasifica para la UEFA Europa Conference League si no ha clasificado para competiciones europeas más altas.

La final se juega en el estadio de Wembley y Liverpool es el equipo con más títulos (10 hasta la fecha).