Liga del Sur: resultados de la octava fecha, goleadores y tablas de posiciones

Este fin de semana se jugó la octava fecha del Torneo Apertura de Primera División “Jorge Luis Dambolena”, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Liniers 1 (Thiago Uicala e/c) – Villa Mitre 1 (Constanzo Palacio)

Huracán 3 (G. Falcioni e/c, Iván Agudiak y Brian Scalco) – Libertad 1 (Franco Pane)

La Armonía 3 (Enrique Narvay, Ezequiel Intrevado y Álex Muzi) – Sporting 1 (Jonathan Font)

San Francisco 2 (Claudio Castiglioni y Sebastian Leguiza) – Bella Vista 1 (Lucas Martínez)

PRIMERA DIVISIÓN B

Olimpo 2 (Nahuel Colmenares -2-) – Pacífico BB 2 (Martínez y Montenegro)

Rosario PB 2 (Pedro Fernández y Agustín Grippaudo) – Dublin 0

Pacífico C 1 (Jonathan Fidalgo) – Sansinena 2 (Manuel Stortini y Diego Romero)

Comercial 0 – Tiro Federal 0

TABLAS DE POSICIONES