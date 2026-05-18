lunes, mayo 18, 2026
Golazo HD

Liga del Sur: resultados de la octava fecha, goleadores y tablas de posiciones

De La Bahía Noticias

Este fin de semana se jugó la octava fecha del Torneo Apertura de Primera División “Jorge Luis Dambolena”, que organiza la Liga del Sur.

PRIMERA DIVISIÓN A

Liniers 1 (Thiago Uicala e/c) – Villa Mitre 1 (Constanzo Palacio)

Huracán 3 (G. Falcioni e/c, Iván Agudiak y Brian Scalco) – Libertad 1 (Franco Pane)

La Armonía 3 (Enrique Narvay, Ezequiel Intrevado y Álex Muzi) – Sporting 1 (Jonathan Font)

San Francisco 2 (Claudio Castiglioni y Sebastian Leguiza) – Bella Vista 1 (Lucas Martínez)

PRIMERA DIVISIÓN B

Olimpo 2 (Nahuel Colmenares -2-) – Pacífico BB 2 (Martínez y Montenegro)

Rosario PB 2 (Pedro Fernández y Agustín Grippaudo) – Dublin 0

Pacífico C 1 (Jonathan Fidalgo) – Sansinena 2 (Manuel Stortini y Diego Romero)

Comercial 0 – Tiro Federal 0

TABLAS DE POSICIONES

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