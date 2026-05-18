En Bahía Blanca también se hará la Marcha Federal por la Salud

En Bahía Blanca también se realizará la Marcha Federal por la Salud, confirmó la Asociación de Profesionales Municipales de la Salud.

La protesta será el próximo miércoles 20 de mayo y comenzará a las 12:30 en la sede de PAMI de calle San Martín 261 y luego los manifestantes irán al Palacio municipal para el acto de cierre.

De la marcha también participarán la CTA Bahía Blanca, el SUTEBA local, ADUNS, la UMSur, el Foro Popular de Salud, la Multisectorial de Jubilados Bahienses, entre otros.

“Cuando se recorta en salud pública, no se recorta un número sino que se recorta tiempo de atención, medicaciones y equipos de trabajo”, expresa la convocatoria local.

El epicentro de la Marcha Federal por la Salud será la Ciudad de Buenos Aires, cuando organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos, trabajadores de la salud y público en general se movilice a partir de las 13 desde el Ministerio de la Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo.