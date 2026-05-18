“En toda mi trayectoria nunca vi algo así”: el desgarrador relato del veterinario de ‘Chimenea’

Martina Gentile es parte de la familia de “Chimenea”, una perra que desapareció en la madrugada del domingo 10 de mayo y apareció con lesiones graves, golpes y varios indicios de que sufrió una violenta agresión.

Sobre este tema habló con ContraReloj por De La Bahía y señaló que “Chime” sigue muy lastimada, por lo cual su pronóstico es reservado aunque hubo una mejoría desde el pasado sábado al día de hoy.

Martina destacó además que la situación es un desafío para toda la familia: “La dinámica de la casa cambio porque estamos todos abocados a los cuidados de Chime”, dijo.

“Se ve en las cámaras que alguien la llama y ella va. Dejaron el collar perfectamente sacado a media cuadra de mi casa. Ella apareció a 7 cuadras caminando en un estado deplorable”, afirmó y sostuvo que muchos vecinos están revisando sus cámaras para tratar de dar con el o los responsables del hecho.

En tanto, Carlos Poggi, veterinario de “Chimenea”, remarcó por De La Bahía que “el animal sufrió un trauma muy importante”.

“En toda mi trayectoria nunca vi algo así”, agregó.